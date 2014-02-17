Милиция на Грушевского использовала травматические боеприпасы - МВД

Милиция на ул. Грушевского в Киеве использовала травматические боеприпасы, сообщили в Департаменте общественной безопасности МВД Украины.

« Сертифицированные должным образом боеприпасы «Терен-12П» и «Терен-12К» содержат соответственно эластичную пулю и эластичную картечь», - отмечается в сообщении.

В милиции отмечают, что «патроны для специальных средств «ФОРТ-500», предназначенных для отстрела патронов несмертельного действия, производит одно из научно-производственных объединений. Эта продукция должным образом сертифицирована. Контейнеры этих патронов, находящихся на оснащении подразделений МВД Украины, - белого, серого и синего цвета. В качестве метательных орудий несмертельного действия в этих патронах используются эластичные пули и эластичная картечь. Никаких других боеприпасов во время несения службы по охране общественного порядка милиция не использовала».

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«МВД Украины призывает представителей СМИ воздержаться от публикации непроверенных данных, чтобы избежать искажения информации и введение граждан в заблуждение», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, польский журналист Петр Андрусечко написал на страницах издания Nowa Europa Wschodnia, что во время разборки баррикад на улице Грушевского в Киеве на месте дислокации силовиков журналисты обнаружили гильзы от патронов к ружьям 12-го калибра. « В непосредственной близости от баррикады, но со стороны «Беркута», валялись невзорвавшиеся петарды и «коктейли Молотова», - отметил Андрусечко. «Но наиболее интересными были кучи гильз от боеприпасов, использованных «Беркутом» во время битвы на Грушевского. Их количество (сотни, если не тысячи) указывает на масштабы применения оружия», - сообщил польский журналист.

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Всего обнаружено четыре типа патронов иностранного производства, отличающиеся по цвету, отметил он. Красные гильзы от патронов производства французской компании Spartan, оранжевые - чешской фирмы Sellier&Bellot, белые - без опознавательных надписей, однако журналисты из США определили, что они - американского производства, а синие - польской фирмы FAM Pionki .

«А теперь, самое главное, на (сайте) FAM Pionki среди моделей боеприпасов, синие патроны находятся в разделе «Специальные боеприпасы - боевые патроны», обозначены символом LFT-6.8 (12-й калибр). В патроне есть 12 свинцовых дробинок », - пишет Андрусечко.

Польский журналист интересуется, когда и на основании какого соглашения эти боеприпасы закуплены для правоохранительных органов Украины, для выполнения каких задач предназначены эти патроны со свинцовой дробью; возможна ли самостоятельная модернизация патронов - использование вместо дроби (картечи) болтов и т.п.