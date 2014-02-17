Обнародовано фото мужчины, избившего американца в Крыму

Сотрудники Симферопольского ГУВД устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в нанесении телесных повреждений иностранному гражданину Джеффри Лубби.

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Как сообщалось, Джеффри Лубби подвергся избиению возле одного из баров Симферополя, где он находился со своими друзьями - сторонниками Евромайдана.

Американец возглавляет проект "Диверсификация и поддержка туристического сектора Крыма", финансируемый Евросоюзом.

Проект "Диверсификация и поддержка туристического сектора Крыма" реализуется на средства ЕС при поддержке Министерства курортов и туризма АРК. Цель проекта - содействие диверсификации индустрии туризма в Крыму и созданию более сбалансированного и привлекательного туристического продукта. Для этого ЕС выделил 5 миллионов евро.