Тягнибок призывает украинцев к более решительной борьбе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал со сцены Майдана Незалежности в Киеве во время выступления на 11-ом Народном вече.

Читайте такжеОппозиция попросит ЕС предоставить Украине финансовую помощь для стабилизации экономики - Яценюк Среди ближайших главных задач он назвал: мирное наступление во вторник, 18 февраля, к дому Верховной Рады для того, чтобы помочь оппозиции убедить остальных народных депутатов проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года; формирование агитационных бригад для разъяснительной работы с населением восточных регионов Украины.

“Украина обязательно победит. И наша борьба должна не прекращаться, она должна наоборот стать более решительной. Помните, друзья, мы не только должны наносить удары против тирана, а должны понимать, что диктатура упадет, тирания упадет, если мы расшатаем и будем наносить удары против тех винтиков, которые поддерживают этого тирана”, - отметил Тягнибок.

Он заявил, что Украине нужен закон о люстрации, что стране нужно народовластие с тремя независимыми ветвями власти - исполнительной, законодательной и судебной.

Читайте такжеЯнукович призывает оппозицию к компромиссу для преодоления политического кризиса“Народ должен иметь право прямого народовластия. Общество должно иметь право отзывать участковых милиционеров, земельных устроителей, иметь контроль над властью. И это должно быть одно из основных требований, которое должно быть реализовано. Потому что это - требование украинского общества, это требование украинского Майдана. Именно эти постулаты и многие другие должны быть зафиксированы в Конституции”, - сказал лидер ВО “Свобода”.

Тягнибок призывал киевлян и жителей других регионов Украины во вторник прийти под стены парламента, где народные депутаты будут рассматривать вопрос о Конституции.

“Этот парламент мы должны заставить, должны дожать, чтобы законность, справедливость торжествовали... Конституция должна быть 96-го года отменена и восстановлено действие Конституции 2004 года. Для этого нужно одно голосование в парламенте. Оппозиция предложила несколько механизмов, как это сделать: или через парламент, или через Конституционный Суд. Власть пока не горит желанием идти навстречу народу. Но нам нужно давить. Мы все, что нужно, сделаем в Верховной Раде. Наших 169 парламентариев от трех оппозиционных фракций, но мы просим вас: нам нужна ваша помощь извне, нам нужно ваше решительное наступление и давление за стенами парламента для того, чтобы каждый «регионал» понимал, каждый коммунист - они должны дать голоса”, - призвал Тягнибок.

По его словам, нынешний режим “начал трещать”. “Наша задача сегодня - поход на восток. Уже сегодня почти все депутаты от «Свободы» разъехались по восточным и центральным областям Украины. От дома к дому, от района к району, от села к селу должны идти, должны украинцам нести слово правды Майдана, особенно на юге, востоке, где зомбируют, включая российские телеканалы, а Кремль сплошную ложь дает о нашей борьбе, о нашей победе”, - заявил Тягнибок.

Он сообщил, что уже началось формирование агитационных групп в мобилизационных пунктах Майдана, в Октябрьском дворце, и все желающие могут в них записываться.