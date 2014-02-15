"Афганцы" прогнали от монумента погибшим людей с символикой "Украинского выбора"

Часть из них пришла с Майдана несколькими колоннами. Таким образом присутствующие почтили память погибших в войне в 25-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Читайте такжеЯнукович надеется, что афганцы донесут до общества важность мира и спокойствия в Украине Возлагать цветы к памятнику, кроме ветеранов с флагами и хоругвями отдельных подразделений, пришли люди с символикой «Украинского выбора». Митингующие призвали их «прекратить пиариться на крови» и поставили ультиматум: или они уйдут сами, или им поломают их флаги. Те быстро свернули агитацию и двинулись прочь от Лавры, сообщает Радио Свобода.

По словам присутствовавшего на митинге депутата от «Родины» Николая Томенко, по сей день остается актуальной проблема обеспечения ветеранам Афганистана и близким родственникам погибших социальных гарантий.

«Мы с коллегами-афганцами в парламенте подготовили целый ряд законодательных изменений, потому что есть много пробелов в части помощи матерям, которые потеряли сыновей, вдовам, потерявшим мужей. Итак, моя миссия еще не только как афганца, но и как депутата, максимально социально защитить те семьи, которые стали заложниками той аферы, что случилась в советские времена», - отметил он.