В Одессе сегодня состоится Всеукраинский форум Евромайданов

Проведение форума запланировано на два дня – 15-16 февраля.

"Пока спокойно, но «титушками» кишат несколько одесских санаториев: «Белая Акация», «Магнолия», которые расположены на Французском бульваре, и Горького - на 15-й станции Большого Фонтана. Персонал жалуется, что они ведут себя отвратительно, плюют на пол, ругаются матом и портят имущество…" - рассказали в пресс-службе.

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"Вчера поздно вечером была провокация. Милиция нагрянула в место, где тренировались ребята, обеспечивающие охрану местного Евромайдана. Это произошло на Фонтанской дороге. Подъехало 15 милицейских машин. Ребят, около 20 человек, положили лицом на пол. Искали «бандеровцев», но все оказались одесситами. Одного – Ефима Юрковецкого – держали в Киевском райотделе почти до двух ночи. Отпустили, когда приехал адвокат", - сказали в пресс-службе и добавили, что место проведения форума не разглашается.

Как сообщал УНИАН, первый Всеукраинский форум Евромайданов состоялся в Харькове 11-12 января.