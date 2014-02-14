"Свобода" видит в будущем Украину президентской республикой

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"ВО "Свобода", как политическая партия, имеет свой проект национальной Конституции Украины. У нас есть свое видение, и это видение стратегического развития государства", - отметил Швайка.

Он спрогнозировал, что со временем "Свобода" создаст свое большинство в Верховной Раде и будет иметь своего представителя на посту президента.

"Это наш путь видения страны. Собственно, с этим мы всегда идем к избирателю и убеждаем его поддерживать нашу политическую силу", - подчеркнул нардеп.

Он уточнил, что его политсила выступает за то, что Украина должна развиваться как президентская республика.

"Кстати, наш путь имеет форму президентской республики. Там, где президент единолично возглавляет и формирует правительство. Это наше стремление и наше видение, что в нормальных условиях существования страны такое должно быть", - заявил Швайка.

В то же время, он подчеркнул, что такой президент должен избираться под соответствующие действующие полномочия, а не приобретать их через некоторое время после избрания.