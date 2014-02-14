ГПУ сообщила о смягчении мер пресечения задержанным активистам
Органы прокуратуры подготовили ходатайство о смягчении меры пресечения всем подозреваемым арестованным во время массовых протестов в Украине в январе 2014 года.
Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
"Органы прокуратуры подготовили ходатайство о смягчении меры пресечения всем подозреваемым лицам, которым инкриминируется совершение преступлений, а именно массовых беспорядков, хулиганских действий, блокировки административных помещений, транспортных коммуникаций и т.п., в январе этого года", - сказано в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что с "целью гуманизации уголовного процесса и по инициативе процессуальных руководителей, соответствующие процессуальные решения по применению альтернативных аресту мер пресечения уже приняты по отношению к 224 задержанным, в том числе:
в Киеве - к 61 подозреваемому,
в Киевской области - 17,
в Черкасской области - 56,
в Запорожской области - 48,
в Днепропетровской области - 26,
в Сумской области - 9,
в Полтавской области - 4,
в Кировоградской области - 2,
в Винницкой области - 1".
Напомним, 17 февраля - конечный срок выполнения условий второго закона об амнистии участников акций протеста, при которых будут освобождены от уголовной ответственности участники акции.
Среди условий власти, которые должны выполнить активисты - освободить захваченные улицы и административные здания.