ГПУ сообщила о смягчении мер пресечения задержанным активистам

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Органы прокуратуры подготовили ходатайство о смягчении меры пресечения всем подозреваемым лицам, которым инкриминируется совершение преступлений, а именно массовых беспорядков, хулиганских действий, блокировки административных помещений, транспортных коммуникаций и т.п., в январе этого года", - сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что с "целью гуманизации уголовного процесса и по инициативе процессуальных руководителей, соответствующие процессуальные решения по применению альтернативных аресту мер пресечения уже приняты по отношению к 224 задержанным, в том числе:

в Киеве - к 61 подозреваемому,

в Киевской области - 17,

в Черкасской области - 56,

в Запорожской области - 48,

в Днепропетровской области - 26,

в Сумской области - 9,

в Полтавской области - 4,

в Кировоградской области - 2,

в Винницкой области - 1".

Напомним, 17 февраля - конечный срок выполнения условий второго закона об амнистии участников акций протеста, при которых будут освобождены от уголовной ответственности участники акции.

Среди условий власти, которые должны выполнить активисты - освободить захваченные улицы и административные здания.