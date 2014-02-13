Янукович: Украинцы должны ценить свою независимость

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает важность сохранения независимости Украины и ее национального возрождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на совместном заседании Общественного гуманитарного совета и Координационного совета по вопросам подготовки и празднования 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

"Мы осознаем: народ, которому Господь послал в мрачные времена закрепощения Украины такого великого гения, этот народ уже никогда не имеет права свернуть на окольные дороги с пути национального возрождения и Божьего завета", - сказал Янукович.

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Он подчеркнул, что «народ, который веками не имел собственного государства, собственного дома, должен ценить обретение государственной независимости, исповедуя то, о чем мечтал Шевченко, «У своїй хаті своя правда, і сила, і воля».

«Наш Тарас молил Бога о единомыслии и правдолюбии, общенациональном и человеческом», - сказал Президент.

Он поблагодарил всех, кто активно участвует в подготовке празднования юбилея Кобзаря, а также подчеркнул важность того, что идея празднования поддерживается всем украинским обществом.

Янукович подвел итоги уже сделанного в рамках подготовки к празднованию.