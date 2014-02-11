Олейник назвал нелепыми призывы оппозиции к бойкоту товаров т.н. "предприятий ПР"

Призывы оппозиции к бойкоту товаров, которые, по их мнению, изготавливаются предприятиями, принадлежащими членам Партии регионов, нелепы, поскольку такие действия уменьшают количество поступлений в бюджет и напрямую влияют на заработную плату работников этих предприятий.

Такое мнение высказал народный депутат, член парламентской фракции ПР Владимир Олейник в эфире «5 канала», сообщает пресс-служба ПР.

«Оппозиция (такими призывами) лишает прибыли не бизнесмена. Она лишает людей заработной платы, поступлений в бюджет. Это надо быть сумасшедшим, чтобы призвать к таким вещам», – отметил политик.

По его мнению, следует, наоборот, поощрять людей не отказываться от украинских товаров, а покупать их.

«Вы лучше, наоборот, говорите, что покупайте украинское, независимо от того, где оно произведено», – призвал парламентарий.

«Сейчас много говорят о попытке разъединить Украину и так далее. И такие заявления (о бойкоте украинских товаров) – это плохо. Такие заявления до добра не доведут, именно поэтому Партия регионов таких призывов себе не позволяет», – подытожил Олейник.

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Как сообщал УНИАН, в Украине третий месяц продолжаются акции протеста, начавшиеся после отказа украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года. После жестокого разгона «беркутовцами» в ночь на 30 ноября участников мирной акции на Майдане Незалежности, на следующий день, 1 декабря, на улицы Киева вышли сотни тысяч возмущенных граждан. В тот же день на ул. Банковой произошли первые столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями. Эскалация конфликта произошла 19 января 2014 года, когда на ул. Грушевского в Киеве начались столкновения радикально настроенных участников акции протеста с правоохранителями. Участники столкновений, которые продолжались несколько дней, использовали «коктейли Молотова», светошумовые гранаты и оружие для стрельбы резиновыми пулями. Сотни людей были ранены, сотни – арестованы. Есть погибшие.

Практически с начала акций протеста в Украине стартовала кампания по бойкоту бизнеса представителей Партии регионов. В частности, гражданам раздают листовки с информацией о бизнесе представителей ПР с призывом бойкота последних. По словам представителей оппозиции, избежать бойкота смогут те бизнесмены, которые выйдут из Партии регионов и дистанцируются от власти.