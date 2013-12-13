События 1 декабря на Банковой были провокацией - Янукович

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи с представителями студенческой молодежи Янукович сказал: «Провокаторов нужно всех наказать по закону. Но это должен сделать суд. Пусть суд по закону принимает решение».

Президент подчеркнул, что в настоящее время выясняется, кто совершил эту провокацию. «Мы также разбираемся. Ответ вот-вот будет найден. Это было грубое нарушение закона, и это была также провокация. Кто ее выполнял, кто ее заказывал - нам нужно обязательно будет разобраться», - сказал он.

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По словам Януковича, во время этих событий пострадали, в частности, правоохранители. «Те, кто штурмовал, были серьезно вооружены и били молодых ребят в форме», - подчеркнул он.

Как известно, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана 30 ноября около 4-х часов утра в Киеве на улицы 1 декабря вышло более 500 тыс. людей.

В тот же день около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно.

Впоследствии милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств по событиям 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств было задержано 9 человек.