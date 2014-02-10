В «Батькивщине» назвали причину разногласий с «УДАРом» по вопросу Конституции

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «Батькивщины».

«Законопроект об изменениях в Конституцию предусматривает существенное ограничение полномочий Президента для ограждения страны от угрозы диктатуры, кто бы не занимал пост главы государства», - отметили в партии.

Как подчеркнули в «Батькивщине», эти изменения отвечают европейской практике и рекомендациям Венецианской комиссии и представляют собой модель классической парламентско-президентской республики.

Кроме того, основные принципы предложенного проекта по предложению лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка были утверждены Майданом во время последнего Вече в воскресенье, 9 февраля, добавили в пресс-службе.

В то же время в «Батькивщине» признали, что партнеры из фракции «УДАР» имеют целый ряд замечаний относительно полномочий Президента, настаивая на их расширении, «с чем мы категорически не можем согласиться, учитывая позицию Майдана и негативный опыт современной истории Украины».

«Батькивщина» проводит консультации по этому поводу и рассчитывает на голосование за общий проект новой Конституции уже на этой неделе на внеочередной сессии Верховной Рады Украины, подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеВ Раде отменили заседание рабочей группы по конституционной реформе

Как сообщал УНИАН, 6 февраля председатель ВР Владимир Рыбак заявил, что на будущей неделе (10-16 февраля) может состояться внеочередное заседание ВР, если будет подготовлен согласованный законопроект изменений в Конституцию.

7 февраля пресс-служба аппарата Верховной Рады сообщила, что фракции, кроме фракции Партии регионов, до 9 февраля будут подавать свои предложения по внесению изменений в Конституцию.

Очередное совещание уполномоченных представителей депутатских фракций, которое рассмотрит эти предложения, было запланировано на 10 февраля.

В то же время сегодня, 10 февраля, в пресс-службе Верховной Рады Украины сообщили, что заседание рабочей группы уполномоченных представителей депутатских фракций по наработке согласованного законопроекта о внесении изменений в Конституцию не состоится.

«Заседание не состоится, учитывая разногласие позиций фракций «УДАР» и «Батькивщина» по внесению изменений в Основной закон», - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в пресс-службе ВР, «у рабочей группы в настоящее время нет предмета рассмотрения».