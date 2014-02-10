В Киеве проходит заседание Межпарламентской ассамблеи Украина-НАТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, заместитель председателя ВР Украины Руслан Кошулинский в своем вступительном слове на заседании отметил особенность и значимость проведения нынешнего форума, учитывая то, что «он происходит в очень ответственный момент истории Украины, к которой сейчас прикованы взгляды практически всего мирового сообщества».

По его словам, именно текущая политическая ситуация в Украине диктует приоритеты повестки дня.

Читайте такжеВ Раде отменили заседание рабочей группы по конституционной реформеЗаместитель руководителя парламента отметил, что годовые национальные программы сотрудничества Украина-НАТО является базовым институционально-нормативным инструментом различных аспектов взаимоотношений и сотрудничества Украины с НАТО. «Этот текст сейчас является практически единственным системным документом, который реализуется, в котором изложены задачи нашего государства по реформированию основных сфер его жизнедеятельности», - сказал он.

В этом контексте Кошулинский подчеркнул, что «львиная доля содержания этого трансформационного инструмента касается не военных, а гражданских аспектов, в т.ч. внутренней политики Украины». В частности, по его словам, в первую очередь эта программа касается укрепления демократических институтов, проведения свободных и честных выборов, защиты прав и свобод человека, свободы слова, борьбы с коррупцией и финансовой преступностью. «Именно эти вопросы находятся сейчас в центре внимания украинского общества», - подчеркнул он и добавил, что впереди Украину ждет интересная и важная работа.

Читайте такжеГенсек НАТО призвал украинских политиков к диалогу Он поздравил членов совета Межпарламентской ассамблеи с важной датой в ее истории - десятилетием со дня основания - и пожелал участникам круглого стола плодотворной дискуссии.

В свою очередь председатель Парламентской ассамблеи НАТО Хью Бейли отметил, что Украина выбрала европейскую модель развития. По его словам, с одной стороны, это означает выбор: свободы собраний, свободы слова, демократии, честных выборов, равных прав и возможностей. С другой - неприятие коррупции, выборочного правосудия и т.д.

Бэйли также подчеркнул, что ПА НАТО поддерживает любой диалог между политическими силами, потому что его отсутствие «приводит к конфронтации и вражде».

Выражая обеспокоенность политической ситуацией в Украине, он призвал все стороны конфликта возобновить мирное обсуждение будущего страны.

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО сообщил присутствующим о намерениях встретиться в ближайшее время с представителями парламентских фракций, представителями правительства, послами стран-членов НАТО, общественностью и представителями СМИ.