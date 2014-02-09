Народное вече началось: на Майдане находятся около 7 тысяч человек
12:22, 09 февраля 2014Политика
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На Майдане Независимости в Киеве началось десятое Народное вече
На Майдане началось десятое Народное вече
Как передает корреспондент УНИАН, на центральной площади столицы находятся около 7 тысяч человек, желающие принять участие в вече продолжают подходить.
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Традиционно вече началось с молебна, который проводят представители различных религиозных конфессий.
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