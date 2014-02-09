Народное вече началось: на Майдане находятся около 7 тысяч человек

На Майдане Независимости в Киеве началось десятое Народное вече

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной площади столицы находятся около 7 тысяч человек, желающие принять участие в вече продолжают подходить. Читайте такжеВид на баррикады на Грушевского с высоты птичьего полета Традиционно вече началось с молебна, который проводят представители различных религиозных конфессий.

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