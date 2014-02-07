Суд освободил фотографа Гаврылива

Как рассказал фотограф, перед задержанием его жестоко избили и раздели представители "Беркута".

"Они били меня, Беркут прямо срывал одежду. Когда увидели под курткой вышиванку, вообще сорвали ее и потом растоптали на земле", - сказал фотограф.

Освобождение Гаврылива случилось после проведения пикета ГПУ активистами и общения адвоката с заместителем генпрокурора, сообщает Украинская Правда.

Читайте такжеПочти сотня львовян желают взять на поруки земляков, задержанных в Киеве"Мне начали звонить из прокуратуры Киева, других инстанций. Буквально после 50 минут эфира на общественном телевидении мне позвонили и сказали - приезжайте в суд", - прокомментировала адвокат Елена Сказко.

Как известно, львовский фотограф Марьян Гаврылив 22 января фотографировал стычки на улице Грушевского в Киеве. Тогда вместе с другими людьми его задержал "Беркут".

По словам Гаврылива, "Беркут" вывез его за город и избил, а потом доставил в Оболонский райотдел милиции.

24 января, согласно судебному решению, Марьяну Гаврыливу избрана мера пресечения - 2 месяца ареста.

5 февраля в Апелляционном суде Киева должен был состояться рассмотрение его дела. Суд перенес рассмотрение дела на 11.00 14 февраля, так как якобы "не знает, где подозреваемый".

По словам брата, фотографа обвиняют в незаконном владении оружием. У Марьяна Гаврылива якобы был при себе пневматический пистолет и все необходимые на него документы.