В Тернополе активисты игнорируют решение суда освободить ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель местного Штаба национального сопротивления, депутат облсовета от ВО «Свобода» Владимир Стаюра.

«Люди находятся в здании на законных основаниях. Люди находятся в приемной председателя облгосадминистрации, чтобы попасть к нему на прием, они имеют на это полное право. Помощники главы администрации, чьи кабинеты расположены рядом, говорят, что им препятствуют в работе. Не знаю, каким образом им мешает наш «боевой отряд»: это две женщины и две молодые девушки, которые сидят на диване перед кабинетом Валентина Хоптяна (председатель Тернопольской ОДА – УНИАН). Кроме того, я, как депутат областного совета, имею право проводить прием граждан. И я это могу делать там, где собрались люди. Нигде не сказано, что я этого не могу делать возле кабинета председателя ОГА», – сказал Стаюра.

Читайте такжеВ Тернополе суд обязал евромайдановцев освободить ОГАОн признался, что в случае появления Хоптяна на работе, он с людьми планирует не дать ему возможности попасть на рабочее место.

«Для Хоптяна принципиально вернуться в свой рабочий кабинет, но мы этого не дадим ему сделать. После того, как он убежал, он не имеет морального права руководить областью. Мы станем плотной стеной и не пропустим его. И вообще я в этот момент за себя не буду ручаться», – добавил Стаюра.

Как сообщал УНИАН, с 23 января активисты тернопольского Евромайдана совместно с депутатами облсовета круглосуточно находятся в здании областного совета и облгосадминистрации.

Люди, в частности, хотели встретиться с главой облгосадминистрации Валентином Хоптяном, чтобы заставить его написать заявление на увольнение.

Хоптян с 23 января в свой кабинет в здании ОДА не приходил, в пресс-службе сообщали, что он работает в кабинетах других структурных подразделений ОГА или в помещениях областных организаций.

Читайте такжеВ Тернополе расследуют факт повреждения милицейской видеокамеры майдановцамиПо факту захвата здания Тернопольской областной государственной администрации следователем УМВД Украины в области 23 января были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии милиция сообщила, что во время попытки активистов Майдана попасть в здание ОГА сотрясение мозга получил милиционер, по этому поводу было открыто еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В то же время председатель облсовета Василий Хоминец призвал журналистов и правоохранителей не трактовать события как захват здания, отметив, что 23 января депутаты облсовета с людьми пришли в здание облсовета проводить прием граждан.

Впоследствии депутаты облсовета от ВО «Свобода» подали заявлению в милицию с требованием привлечь к ответственности милиционеров, которые препятствовали депутатам облсовета попасть в здание областного совета для проведения приема граждан.

Вчера суд обязал активистов тернопольского Майдана освободить здание облгосадминистрации.