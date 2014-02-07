Путин в Сочи будет убеждать Януковича сделать Клюева премьером - оппозиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявили народные депутаты от оппозиции.

Читайте такжеУ Януковича есть только один реальный кандидат на пост премьера - политологВ частности, народный депутат Андрей Павловский заявил: “Насколько нам известно, Януковича в Сочи относительно этой кандидатуры обрабатывают”.

В свою очередь, народный депутат Леся Оробец сказала, что оппозиционные депутаты обратятся к своим коллегам из Партии регионов не поддерживать кандидатуру Клюева. “Мы обращаемся к депутатам, чтобы они поняли, что это будет не просто голосование за очередное правительство и что Клюев - это не Азаров, что это - человек из «крыла ястребов», которая не побоится организовать силовой сценарий, который остановить будет практически невозможно”, - сказала Оробец.

Читайте такжеКремль рассматривает 4 сценария по отношению к Украине - экс-советник ПутинаНародный депутат Андрей Шевченко выразил надежду, что на будущей неделе Верховная Рада проведет внеочередное заседание, на котором удастся сформировать альтернативное большинство. “Мы надеемся, что у наших коллег из Партии регионов наконец проснется ответственность за страну, за выведение ее из кризиса”, - сказал Шевченко.