В Сочи Янукович встретился с генсеком ООН

Президент Виктор Янукович отмечает, что украинская власть приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал в Сочи на встрече с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном.

«На протяжении последнего времени нам удалось предпринять важные шаги в процессе мирного урегулирования политической ситуации в Украине», - отметил Янукович.

Стороны обсудили ситуацию в Украине и вопросы дальнейшего сотрудничества государства с ООН.

«Рад нашей встрече и возможности продолжить наш диалог по актуальным событиям в Украине, а также неотложным вопросам сотрудничества Украины и ООН», - сказал глава государства в начале встречи.

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Янукович поблагодарил Пан Ги Муна за внимание, которое тот уделяет Украине. Он отметил, что наше государство внимательно относится к инициативам ООН относительно урегулирования политической ситуации в Украине.

«Я благодарен за Вашу сбалансированную и взвешенную позицию и разделяю призывы о необходимости проявления сторонами сдержанности во избежание дальнейшей напряженности и насилия и о проведении конструктивного диалога», - отметил Президент.

Справка УНИАН. Отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года стала первопричиной возникновения массовых протестов. После жестокого разгона «беркутовцами» в ночь на 30 ноября участников мирной акции на Майдане Незалежности, на следующий день, 1 декабря, на улицы Киева вышли сотни тысяч возмущенных граждан. В тот же день в центре города появился новый Евромайдан.

После принятия Верховной Радой 16 января 2014 г. антидемократических законов противостояния в Украине усилились. На ул. Грушевского в Киеве с 19 января продолжались столкновения между активистами Майдана и бойцами спецподразделения МВД "Беркут". Сотни людей ранены, есть погибшие.

Переговоры между лидерами оппозиционных партий, Президентом и членами рабочей группы по урегулированию политического кризиса продолжаются.