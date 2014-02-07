Украинцы пикетировали посольство Украины в США, где ужинали нардепы Клюев и Бондаренко

08:23, 07 февраля 2014
Политика
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Украинцы Вашингтона встретили нардепов Сергея Клюева и Елену Бондаренко акцией протеста на входе в Посольство Украины в США, куда украинская делегация прибыла на прием.

Гості бенкету проходили повз “тіла”. Фото: Vadym Guliuk

Активисты держали фото погибших протестующих, избитых журналистов, а также символично лежали на тротуаре, покрытые украинскими флагами, сообщает VIDIA.

“Сергею Клюеву пришлось проходить мимо “тел” убитых его действиями людей и отвечать на вопросы украинцев, не стыдно ему. Аппетит явно был испорчен,” - прокомментировали организаторы акции, группа “Вместе”.

Посол Моцик приймає гостей. Фото: Vadym Guliuk

По словам активистов, из посольства вызвали полицию, но и, увидев, что это обыкновенная акция протеста, правоохранители уехали. 

“Но все другие гости к посольству пробирались через черный вход. Все парадные входы в любые здания почти всех стран мира для них теперь закрыты. Украинцы есть повсюду! - Добавляют организаторы акции. - Лицо истязаемых и убитых сопровождают виновных, куда бы они не поехали - ни в одной стране не спрятаться от украинцев.”

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