Украинцы пикетировали посольство Украины в США, где ужинали нардепы Клюев и Бондаренко

Активисты держали фото погибших протестующих, избитых журналистов, а также символично лежали на тротуаре, покрытые украинскими флагами, сообщает VIDIA.

“Сергею Клюеву пришлось проходить мимо “тел” убитых его действиями людей и отвечать на вопросы украинцев, не стыдно ему. Аппетит явно был испорчен,” - прокомментировали организаторы акции, группа “Вместе”.

По словам активистов, из посольства вызвали полицию, но и, увидев, что это обыкновенная акция протеста, правоохранители уехали.

“Но все другие гости к посольству пробирались через черный вход. Все парадные входы в любые здания почти всех стран мира для них теперь закрыты. Украинцы есть повсюду! - Добавляют организаторы акции. - Лицо истязаемых и убитых сопровождают виновных, куда бы они не поехали - ни в одной стране не спрятаться от украинцев.”