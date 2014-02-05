Стало известно, когда объявят приговор "Доктору Пи"

Приговор Андрею Слюсарчуку, известному как “Доктор Пи”, планируется огласить на судебном заседании 14 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на государственного обвинителя - старшего прокурора отдела Генпрокуратуры Александра Прокопова.

В Сиховском районном суде Львова завершается судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении Слюсарчука, который обвиняется в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной лечебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжелых телесных повреждений и убийством по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.

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По словам Прокопова, в судебных дебатах, проведение которых завершено 31 января, государственный обвинитель предложил суду признать Слюсарчука виновным в совершении 5 эпизодов незаконной лечебной деятельности, 2 эпизодов убийства по неосторожности, 9 эпизодов использования им заведомо поддельных документов и 5 эпизодов завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).

«Учитывая личность Слюсарчука, степень тяжести совершенных им преступлений и обстоятельства, которые отягчают наказание, государственным обвинителем суду предложено признать его виновным в совершении уголовных правонарушений и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы», - сказал Прокопов.

Он сообщил, что суду предложено удовлетворить гражданские иски потерпевших по взысканию со Слюсарчука денег, которыми он противоправно завладевал.

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Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности 30 млн. цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Слюсарчук стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако по результатам расследования газеты «Експрес» выяснилось, что Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксировано по меньшей мере три смертельных случая.

В отношении Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

В октябре 2012 года СМИ сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» Слюсарчука умерли шесть человек. В целом же по делу - десять эпизодов незаконной лечебной практики.