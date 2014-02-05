Австрия опровергает сообщения о наличии ее гражданства у Азарова, Арбузова и Клюева

Об этом сообщило посольство Австрии в Украине.

"Посольство Австрии в Украине от имени Посла Австрии в Украине г. Вольфа Дитриха Хайма направляет следующее опровержение: "Сообщения о том, что три указанных лица (Азаров, Арбузов и Клюев) имеют гражданство Австрии, не подтверждено", - отмечается в ответе посольства на запрос РБК-Украина.

Напомним, 4 февраля лидер фракции "Зеленых"/"Европейского свободного альянса" в Европарламенте Ребекка Хармс сделала публичное заявление, в котором предположила, что Азаров, Арбузов и Клюев имеют австрийские паспорта. При этом позже она уточнила, что пока не располагает доказательствами, но намерена сделать соответствующий вопрос властям Австрии.

Азаров, Арбузов и Клюев в свою очередь заявили, что у них нет какого-либо другого гражданства, кроме украинского.