В ПР считают, что украинцев не надо учить жить, а лучше помочь им материально

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Владимир Сальдо.

«Оппозиция и западные политики часто рассказывают о политическом давлении России на Украину. Сейчас Запад демонстрирует то, в чем постоянно упрекает Москву. Хорошо, что США наконец-то признали, что финансовая помощь, о которой так долго говорила украинская власть, действительно необходима Украине. Но теперь, если верить тому, что говорят наши западные партнеры, она будет обсуждаться только после назначения нового правительства. А если новый премьер их не устроит, то помощи не будет? Разве это не давление на Украину?» – подчеркнул политик.

Читайте такжеПомощь от ЕС получит только оппозиционное правительство Украины - немецкий политикТакже он считает опасной для целостности Украины заангажированность высказываний большинства западных политиков, явно поддерживающих протестные настроения в украинском обществе.

«Если западные политики своими высказываниями будут поддерживать только западную часть Украины, мира в нашей стране не будет. Ведь повышенная самооценка украинцев в западных областях приводит к тому, что они считают для себя возможным управлять судьбой жителей восточных регионов. Это опасно», - сказал регионал.

Читайте такжеМИД РФ: необходимо дать правовую оценку действиям украинской оппозицииВ то же время, по его мнению, позиция российских дипломатов в оценке политической ситуации в Украине является сдержанной.

«Наши восточные соседи в данной ситуации заявили о невмешательстве во внутренние дела Украины. Хотелось бы увидеть то же самое на практике от наших западных коллег: чтобы голословные обещания были переведены в конкретные цифры. Не нужно учить нас жить, лучше помочь материально».