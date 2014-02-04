Создана женская сотня самообороны Евромайдана

Уже больше месяца существует также и женская стража, как подразделение другого сотни, где революционерки несут стражу на баррикадах вместе с мужчинами.

Участие женщин на Майдане не ограничивается волонтерством на кухне, поэтому говорить, что эту революцию делают исключительно мужчины - неправда, убеждает общественная активистка Елена Шевченко, пишет Радио Свобода.

Она проводит мастер-класс по самозащите для женщин в холле Украинского дома.

Этот мастер-класс - один из мероприятий, которые проводит недавно создана женская сотня Майдана. По словам координаторки этого сообщества Нины Потарськой, несмотря на то, что «сотня» ассоциируется с военными образованиями, ее участницы планируют заниматься только мирным сопротивлением и сосредоточиться на образовательных мероприятиях. За несколько дней к инициативе присоединилось десятки женщин, постоянно появляются новые участницы, отмечает активистка.