Кравчук: Это неправда, что Украина - нацистское и фашистское государство

В Украине отсутствует неонацизм, в то же время существует сужение прав оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании круглого стола на тему “Демократический процесс и угрозы радикализации в Украине” заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, в нынешнем политическом кризисе неонацизм отсутствует. “Но есть проблемы сужения возможности оппозиции эффективно работать в парламенте. И потом это вылилось на улицы. Поэтому борьба с фашизмом, нацизмом без анализа просчетов власти не принесет пользы, а лишь обострит ситуацию”, - сказал Кравчук.

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Он считает, что правый и левый экстремизм существует там, где происходит сужение демократии. “Где нет демократической Конституции, там появляются диктаторские режимы, появляется нацизм. Это неправда, что у нас нацистское и фашистское государство. Отдельные проявления не формируют картину в целом. Потому винить, что Украина наиболее фашизированное государство, - я отбрасываю это с порога. Нужно говорить о выходе из политического кризиса, а не о фашизме”, - сказал Кравчук.