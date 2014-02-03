Эксперт рассказал о переформатировании «оппозиционной тройки»

Об этом заявил руководитель Аналитической группы им. Григория Сковороды Валерий Кучерук.

«Если анализировать субботнюю Мюнхенскую конференцию не по сути достигнутых договоренностей, а в контексте ситуации внутри оппозиции, то можно констатировать закрепление и усиление тенденции нескольких последних месяцев — наряду с Виталием Кличко и Арсением Яценюком на ведущие роли выходит Петр Порошенко, — подчеркнул он. — Во-первых, всем наблюдателям сразу же бросилось в глаза, что на конференции отсутствовал лидер «Свободы» Олег Тягныбок, а «вместо» него на привычной уже картинке трех оппозиционеров присутствовал господин Порошенко; во-вторых — госсекретарь США Джон Керри просто так с рядовыми депутатами не фотографируется».

По словам эксперта, учитывая личные амбиции и рост персонального рейтинга Петра Порошенко, наблюдающийся на протяжении последних нескольких месяцев, он постепенно становится конкурентом не только Арсения Яценюка на должность премьер-министра, но и Виталия Кличко — на пост президента. «Таким образом, мы наблюдаем вполне логичное переформатирование «оппозиционной тройки», которое может либо усилить тщательно скрываемые противоречия внутри оппозиции, либо наоборот — свести их на нет. Все зависит от личных амбиций людей, привыкших считать себя лидерами «системной» оппозиции», — подытожил он.