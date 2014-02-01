За продолжающее противостояние заплатят рядовые граждане - Карасев

Об этом в ходе круглого стола «Экономические последствия политического кризиса в Украине» рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Через некоторое время мы ощутим уменьшение доходов, значит, будет падать платежеспособный спрос, торговый оборот. В итоге мы сможем забыть об экономическом росте, 2014 год будет потерян для политики и экономики», - считает эксперт.

По словам политолога, политическое противостояние представляет собой большой стресс для экономики.

В связи с этим, по мнению Карасева, новое правительство должно четко ориентироваться на экономические индикаторы, а не политические факторы.

«Пока не инфаркт, но это постоянный ежедневный стресс. Тот же курс гривны – 8,5 грн/долл – пока не драматичен, но если ситуация будет ухудшаться, его можно не удержать. Политику мы можем не спасти, там будут переговоры, конформисты, два шага вперед – шаг назад. Главное, чтобы эти факторы не влияли на экономику, ее надо спасать в первую очередь», - убежден эксперт.