Булатова в больнице охраняет Самооборона Майдана

"Подразделение самообороны сейчас находится возле больницы "Борис" для обеспечения охраны активиста Автомайдана Дмитрия Булатова", - говорится в Facebook Самообороны Майдана.

Напомним, как сообщал нардеп Княжицкий, Булатова пытались арестовать в клинике "Борис", куда он попал после похищения.