Булатова в больнице охраняет Самооборона Майдана

20:29, 31 января 2014
Политика
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Одного из активистов Автомайдана Дмитрия Булатова, который находится в больнице, охраняет Самооборона Майдана.

Фото Facebook Виталий Уманец

"Подразделение самообороны сейчас находится возле больницы "Борис" для обеспечения охраны активиста Автомайдана Дмитрия Булатова", - говорится в Facebook Самообороны Майдана.

Напомним, как сообщал нардеп Княжицкий, Булатова пытались арестовать в клинике "Борис", куда он попал после похищения.

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