Вопрос роспуска Рады окончательно не снят - Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель ВР Владимир Рыбак сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что вчера в парламенте прошла встреча Президента Украины Виктора Януковича с представителями фракции Партии регионов, и на этой встрече, по словам Рыбака, Янукович заметил, что если не будет понимания между парламентариями, и не будут решаться вопросы, которые должны решать власть, парламент, местные органы, то он (Президент) будет вынужден рассмотреть вопрос о роспуске такого парламента.

Читайте такжеРыбак: Активисты должны освободить админздания, но на Майдане могут остатьсяРыбак отметил, что Президент призвал депутатов принять решение об освобождении людей из тюрмы и освобождении административных помещений.

“Если вы этого не сделаете, я буду вынужден собрать руководителей всех фракций и рассмотреть этот вопрос, в результате может появиться такая возможность, что я обращусь к народу Украины и подпишу указ о роспуске такого парламента”, - процитировал Рыбак Президента Януковича.

Отвечая на вопрос, на сегодняшний день после голосования за закон, которого требовал Президент, осталась ли угроза роспуска парламента, Рыбак заметил, что есть еще очень много вопросов, которые нужно урегулировать.

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Он положительно оценил, что сегодня оппозиция и власть ведут переговоры и прислушиваются друг к другу.