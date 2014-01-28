В правительстве допускают объявление чрезвычайного положения

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, сообщает ТСН.

Чиновник говорит, что 24 января неизвестные пугали тем, что якобы захватят Ровенскую АЭС. Вчера, заверил министр, кто-то сообщил, что заминирован "Днепрогэс".

"Вижу улыбки на некоторых лицах, так вот скажу одно, смеяться уже не будет кому. И я еще раз обращаюсь к вам! Освещайте информацию справедливо", - обратился чиновник к присутствующим журналистам.

К кому поступали звонки, и вышли ли на след анонимов - министр не уточнил. Сказал только, что экстремизма и терроризма не допустят, и что дальнейшее такое поведение протестующих приведет к чрезвычайному положению.

"Я считаю, что мы не должны переходить грань, но если действия экстремистов и террористов будут распространяться, правительство будет определяться", - заявил Ставицкий, отвечая на вопрос о возможности введения чрезвычайного положения.