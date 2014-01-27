В ВР зарегистрирован законопроект, который запрещает голосовать поднятием рук

Как сообщает пресс-служба народного депутата, по его словам, практика голосования руками применяется тогда, когда принимаются законы, которые значительно ограничивают конституционные права граждан, а реальных голосов за них нет.

«Так в ручном режиме подправляли бюджет в апреле прошлого года, хотя реальных голосов не хватало. Именно так принимались и авторитарные законы 16 января, которые лишили граждан любой возможности отстаивать свои права и свободы», - напомнил Мищенко.

По его убеждению на внеочередном заседании парламента 28 января не исключена возможность, что несколькими десятками поднятых рук в Украине может быть введено чрезвычайное положение.

«В Верховной Раде есть система «Рада», законом о Регламенте предусмотрена процедура голосования бюллетенями, все другие формы - это механизмы манипуляций и инструмент для принятия нужных решений для власти, без учета мнения подавляющего большинства депутатов. Эту опасную практику нужно остановить раз и навсегда», - отметил Мищенко.