На лечение пострадавших силовиков граждане перечислили почти 1 млн грн - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

«После обнародования информации о том, что большое количество работников правоохранительных органов пострадали во время массовых беспорядков в Киеве, в МВД стали обращаться обычные люди, чтобы помочь. На сегодняшний день неравнодушные граждане перечислили уже почти миллион гривен», - говорится в сообщении.

Как заверяют в МВД, «люди звонили, писали в соцсетях и, даже, создавали там группы поддержки. Много звонков были из-за границы. Все предлагали свою помощь. Кто деньгами, кто предлагал продукты, теплую одежду, а кто просто выражал моральную поддержку».

Поэтому в МВД, отмечается в сообщении, было принято решение разместить на официальном сайте реквизиты Украинского Благотворительного фонда содействия и социальной защиты семей погибших в борьбе с преступностью сотрудников МВД и предоставления помощи органам и подразделениям правоохранительных и силовых структур «Милосердие».

Все собранные средства фонд «Милосердие» официально передал Министерству внутренних дел Украины, подчеркнули в УСО, отметив, что «эти деньги будут потрачены на медикаменты для милиционеров, которые пострадали во время событий на столичной улице Грушевского. В частности, на препараты, которые используют при термических поражениях кожи, в том числе обморожении».

При этом в МВД напомнили, что во время массовых беспорядков в центре столицы пострадало более 300 работников милиции и военнослужащих внутренних войск. 130 из них госпитализированы.