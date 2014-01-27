Генсек НАТО призвал украинских политиков к диалогу

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом глава Альянса заявил в понедельник в Брюсселе, представляя отчет о своей деятельности в 2013 году.

«Я с большой обеспокоенностью слежу за драматическими событиями в Украине. Я сурово осуждаю насилие, которое мы видели. Я отмечаю огромную ответственность власти за деэскалацию кризиса и защиту мирных демонстрантов. Я призываю все стороны не допустить последующей эскалации и насилия и выработать решение, которое основывается на диалоге», - отметил Расмуссен.

Генсек НАТО отметил, что «суверенная, независимая и стабильная, твердо верная демократии и верховенству права Украина является ключевым фактором для евро-атлантической безопасности».

«Мы призываем власть обеспечить конструктивный диалог ради поиска мирного разрешения конфликта», - также подчеркнул генсек НАТО.