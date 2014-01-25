Активисты Майдана заняли Минэнерго
11:44, 25 января 2014Политика
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Активисты Майдана вошли в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и заняли 5 этажей и подвальное помещение.
Активисты Майдана заняли Минэнерго
Как передает корреспондент УНИАН, министерство расположено на углу улицы Прорезной и Крещатика.
Активисты пока отказываются впускать журналистов и давать комментарии.
Вчера активисты Евромайдана во главе с Александром Данилюком захватили здание Минагропрода, в котором, по их словам, будет находиться «Штаб национальной гвардии».
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