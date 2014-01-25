Активисты Майдана заняли Минэнерго

11:44, 25 января 2014
Политика
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Активисты Майдана вошли в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и заняли 5 этажей и подвальное помещение.

баррикады, майдан

Как передает корреспондент УНИАН, министерство расположено на углу улицы Прорезной и Крещатика.

Активисты пока отказываются впускать журналистов и давать комментарии.

Вчера активисты Евромайдана во главе с Александром Данилюком захватили здание Минагропрода, в котором, по их словам, будет находиться «Штаб национальной гвардии».

Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 

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