Активисты Майдана заняли Минэнерго

Как передает корреспондент УНИАН, министерство расположено на углу улицы Прорезной и Крещатика.

Активисты пока отказываются впускать журналистов и давать комментарии.

Вчера активисты Евромайдана во главе с Александром Данилюком захватили здание Минагропрода, в котором, по их словам, будет находиться «Штаб национальной гвардии».