Оболонский суд арестовал 14 участников Автомайдана (фото)

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу партии УДАР.

"Суды у нас, оказывается, работают круглосуточно. Уже рассмотрели 15 дел и продолжают "работать" с другими. Двум задержанным на Грушевского, присудили домашний арест, 14 автомайдановцам "влепили" по 2 месяца ареста, содержание под стражей осудили и 72-летнего "нападающего" на сотрудника "Беркута"", - сказал лидер Удара Виталий Кличко.

Он также заявил, что все подсудимые "побитые, со сломанными носами и разбитыми головами", добавив, что кого-то "из больницы доставили, кого хватали на улице и везли в суд из участка".

Напомним, ночью 23 января "Беркут" устроил ночную охоту на участников Автомайдана. Их перехватили в трех местах: на Крепостном переулке, возле 17-й больницы и на улице Институтской.

"Дали всем по 2 месяца ареста, пригрозив 6-ю годами тюрьмы за новым законом. В Украине появилось еще 20 политзаключенных. Кстати, среди них есть киевляне, львовяне, луганчане, тернопольчане, черниговцы. Азаров, ты ошибался, когда говорил, что на Майдане стоит 2 области. Там - вся Украина", - написала нардеп от "УДАРа" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.