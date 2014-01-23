Начальник полтавской милиции предотвратил конфликт, спев гимн вместе с пикетчиками

Вечером 22 января группа "радикально настроенных молодых людей" собрались возле стен Полтавской облгосадминистрации, сообщает интернет-издание Полтавщина.

Как сообщил член общественной организации «Майдан» и помощник народного депутата Олег Пустовгар, он, вместе с другим представителем «Майдана» Андреем Барановым, уговаривали пикетчиков не предпринимать радикальных мер:

"Я боялся, что они начнут бить стекла и возможно попытаются зайти в здание облгосадминистрации", — сообщил Пустовгар.

Читайте такжеВ Ровно митингующие захватили облгосадминистрацию - СМИ Однако потом, по словам активистов, на место прибыл начальник городской милиции Виталий Емец, который снял шапку, чтобы почтить минутой молчания убитых активистов в Киеве и вместе со всеми спел гимн Украины.

"Тем самым градус был снижен, за что я благодарен милиции. Я уговорил молодых людей, что захват пустого здания — бессмысленно и может привести к снесению палатки на нашем Евромайдане и к эскалации конфликта. Они послушались, но все же зашли за угол и подожгли пару фаеров. На этом все закончилось", - рассказал Пустовгар.

Сегодня, 23 января, во время сессии облсовета, Олегу Пустовгару, после настоятельной просьбы председателя Полтавской ОГА Александра Удовиченко, разрешили зачитать текст резолюции полтавского Евромайдана, которая касается ситуации в стране.