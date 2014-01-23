В оппозиции заявили, что переговоры с властью начнутся в 17.30

Переговоры лидеров оппозиционных фракций с президентом Украины Виктором Януковичем начнутся в 17.30.

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Об этом лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк написал в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее переговоры планировали начать в 13.00, сегодня их переносили уже дважды.