В оппозиции заявили, что переговоры с властью начнутся в 17.30

17:02, 23 января 2014
Политика
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Переговоры власти и оппозиции в очередной раз за сегодня перенесли

Арсений Яценюк назвал новое время переговоров

Переговоры лидеров оппозиционных фракций с президентом Украины Виктором Януковичем начнутся в 17.30.

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Об этом лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк написал в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее переговоры планировали начать в 13.00, сегодня их переносили уже дважды.

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