В Одессе ГАИ перекрыла движение в районе дислокации внутренних войск

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время улица Николая Боровского не проездная.

У КПП воинской части, где дислоцируются силы Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины, собралось более 100 человек.

По словам активистов «Евромайдан-Одесса», кроме активистов, здесь есть матери военнослужащих, а также представители КПУ.

Читайте такжеОдесские активисты Евромайдана намерены постоянно блокировать отправку войск в КиевПредставители КПУ намерены помешать активистам блокировать предполагаемый выезд войск. Матери солдат выступают против возможного направления их сыновей в Киев для разгона акций протеста.

Как сообщал УНИАН, представитель пресс-службы «Евромайдан-Одесса» Елена Балаба сообщила, что активисты намерены круглосуточно блокировать отправку солдат внутренних войск, которые командируются в Киев для разгона акции протеста. По ее данным, получена информация о том, что в столице для этого будет отправлено 150 молодых людей, которые находятся на срочной службе.

Также сегодня в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области со ссылкой на командующего управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины генерал-майора Игоря Плахуту заявили, что отправка военнослужащих из Одессы в Киев не планировалось.