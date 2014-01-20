"Беркут" поймал двух парней избил их и заставил бежать голыми к Евромайдану
05:10, 20 января 2014Политика
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Бойцы "Беркута" поймали на Грушевского двух парней, избили их, облили водой и голыми заставили бежать к Евромайдану
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист "5 канала" Андрей Ковалев.
"Беркут" поймал двух ребят на Грушевского. Их раздели, били, обливали водой, а потом пустили голыми бежать через баррикады к Евромайдану сейчас их одели и лечат в помещении института украинского языка", - написал он.
Чуть позже журналист уточнил, что избитыми "Беркутом" парнями оказались строители из Кировограда. Они остались ночевать на стройке - Музейный переулок, 2.
Туда ворвался "Беркут" и извлечение ребят из дома.
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