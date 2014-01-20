"Беркут" поймал двух парней избил их и заставил бежать голыми к Евромайдану

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист "5 канала" Андрей Ковалев.

"Беркут" поймал двух ребят на Грушевского. Их раздели, били, обливали водой, а потом пустили голыми бежать через баррикады к Евромайдану сейчас их одели и лечат в помещении института украинского языка", - написал он.

Чуть позже журналист уточнил, что избитыми "Беркутом" парнями оказались строители из Кировограда. Они остались ночевать на стройке - Музейный переулок, 2.

Туда ворвался "Беркут" и извлечение ребят из дома.