Польша осудила насилие в Киеве и призвала к диалогу

Об этом написал пресс-секретарь министерства Марчин Войчеховский в своем Twitter, передает корреспондент УНИАН.

«Диалог всегда лучше, чем насилие. Мы призываем обе стороны прекратить агрессивные столкновения в украинской столице Киеве», - подчеркнул представитель польского МИД.