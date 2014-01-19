Польша осудила насилие в Киеве и призвала к диалогу
23:26, 19 января 2014Политика
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Министерство иностранных дел Польши осудило сегодняшние столкновения демонстрантов с правоохранителями в Киеве и призвало обе стороны к диалогу.
Польша призывает прекратить насилие / Фото: REUTERS
Об этом написал пресс-секретарь министерства Марчин Войчеховский в своем Twitter, передает корреспондент УНИАН.
«Диалог всегда лучше, чем насилие. Мы призываем обе стороны прекратить агрессивные столкновения в украинской столице Киеве», - подчеркнул представитель польского МИД.
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