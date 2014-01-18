Жертвами теракта в Кабуле стали сотрудники ООН и МВФ

Об этом сообщил представитель организации Фархан Хак, сообщает РИА Новости.

По уточненным данным, жертвами теракта в ресторане ливанской кухни La Taverna du Liban в центре Кабула стали не менее 16 человек. Террорист-смертник устроил взрыв перед входом в ресторан, после чего с черного хода в заведение ворвались двое боевиков и открыли стрельбу по посетителям.

"Подтверждена гибель трех сотрудников ООН, а также нескольких сотрудников других международных организаций. Подобные целевые нападения на мирных жителей абсолютно неприемлемы и грубо нарушают международное гуманитарное право. Они должны прекратиться немедленно", — цитирует агентство заявление Хака.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, факт гибели трех сотрудников подтвердил генсек ООН Пан Ги Мун.

Среди жертв теракта в ресторане оказались несколько иностранцев. Представитель ООН в Кабуле Ари Гаитанис сообщал, что поблизости от ресторана могли находиться несколько сотрудников организации. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила о гибели постпреда Фонда в Афганистане Вабеля Абдаллаха. Кроме того, по данным МИД Великобритании, среди жертв взрыва оказался один британец