Депутата Ионову, которую ударил в Раде ”регионал” Малышев, забрала «скорая» помощь
22:27, 16 января 2014Политика
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Народного депутата от ”УДАРа” Марию Ионову, которую сегодня в Верховной Раде ударил по голове ”регионал” Владимир Малышев, из офиса партии забрала ”скорая” медицинская помощь.
Депутата Ионову, которую ударил в Раде ”регионал” Малышев, забрала «скорая» помощь
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», Ионовой стало плохо, кружилась голова и ее госпитализировали в одну из больниц Киева.
Как сообщал УНИАН, сегодня в парламенте состоялась потасовка между народными депутатами.
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По данным оппозиции, во время потасовки депутат от Партии регионов Владимир Малышев в сессионном зале ударил кулаком по голове Ионову. За коллегу вступился депутат от «Батькивщины» Степан Кубов, за что также получил удар в лицо от одного из депутатов из Партии регионов.
Вместе с тем Малышев получил сильный удар в лицо, он был также госпитализирован.
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