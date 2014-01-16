Депутата Ионову, которую ударил в Раде ”регионал” Малышев, забрала «скорая» помощь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», Ионовой стало плохо, кружилась голова и ее госпитализировали в одну из больниц Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня в парламенте состоялась потасовка между народными депутатами.

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По данным оппозиции, во время потасовки депутат от Партии регионов Владимир Малышев в сессионном зале ударил кулаком по голове Ионову. За коллегу вступился депутат от «Батькивщины» Степан Кубов, за что также получил удар в лицо от одного из депутатов из Партии регионов.

Вместе с тем Малышев получил сильный удар в лицо, он был также госпитализирован.