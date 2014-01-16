Во время принятия бюджета депутатам разбили головы и губы (фото)

13:43, 16 января 2014
Политика
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Депутата Кубива на заседании ВР якобы ударил в лицо "регионал", а кто разбил лоб Малышеву - пока остается неизвестным

Степан Кубив / Фото : Комментарии

Народного депутата от «Батькивщина» Степана Кубива во время утреннего заседания Верховной Рады ударил в лицо один из депутатов от Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», это произошло, когда Кубив пытался вступиться за депутата от «УДАРа» Марию Ионову.

У Кубива рассечена губа, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

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Владимир Малышев / Фото : Facebook

Кроме того, "регионал" Владимир Малышев получил удар в лицо, у него ранен лоб. Об этом сообщил народный депутат Александр Бригинец на своей странице в Facebook.

"Регионалы, пытаясь побить наших депутатов, ударили друг друга. Депутату Малышеву разбил лоб депутат, сидящий за ним, пытаясь ударить наших ребят", - написал Бригинец.

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