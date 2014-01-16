2013 год стал самым плохим годом для свободы слова в Украине за последние 11 лет

Такими являются результаты ежегодного исследования Института массовой информации.

В целом, в 2013 году в рамках ежемесячного «Барометра свободы слова» Институт массовой информации зафиксировал 496 нарушений свободы слова, что в полтора раза больше, чем в 2012 (283 нарушения), в шесть раз больше, чем в 2009 году (79 случаев), и в 11 раз больше, чем в 2005 году (44 нарушения), говорится в исследовании.

Также отмечено, что больше всего нарушений было зафиксировано в категории «препятствование выполнению профессиональных обязанностей журналистов» - 129 фактов (в 2012 – 96). Больше всего фактов препятствования было зафиксировано в феврале (14), марте (15), июне (15) и октябре (15).

На втором месте – физические нападения (101 случай, тогда как в 2012 – 65). Больше всего страдали журналисты, освещавшие акции протеста, незаконные застройки и массовые мероприятия – 70 случаев из 101 приходятся именно на такие ситуации. 11 офисов СМИ подверглись разного рода нападениям (от выстрелов в окна до перерезанных кабелей).

На третьем месте в списке нарушений свободы слова – цензура (63 случая). Если в 2012 году увольнялись отдельные журналисты в знак протеста против цензуры и джинсы, то в 2013 – уже журналистские коллективы. Как минимум, 5 журналистских коллективов вынуждены были покинуть свои СМИ в связи с цензурой и давлением на редакционную политику (телеканал ТВі, издания «Корреспондент», «Форбс», телеканал «Интер» и другие).

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В 2013 году украинские журналисты столкнулись с новым вызовом: многочисленными ДДоС-атаками и киберпреступлениями - 49 случаев, что является беспрецедентным количеством за все годы мониторинга, ведь раньше эта категория вообще не считалась отдельно. 35 журналистов пострадали от угроз и слежки.

ИМИ также зафиксировал 33 случая политического давления на СМИ и журналистов, 30 – юридического (судебные иски) и 13 случаев экономического давления (для сравнения, за весь 2012 год было зафиксировано 43 случая непрямого давления на СМИ и журналистов).

Восемь журналистов прошли через процедуру обыска, семь были задержаны правоохранителями во время выполнения ими законных профессиональных обязанностей.

Наиболее знаковыми событиями 2013 года стали: жестокое избиение известной журналистки и активистки Татьяны Чорновол, чье лицо с кровоподтеками можно назвать настоящим символом украинской свободы слова, массовое увольнение журналистов с телеканала ТВі и холдинга UMH после завершения его приобретения Сергеем Курченко, после чего было фактически уничтожено доверие к изданиям «Форбс» и «Корреспондент».

В то же время, по данным ИМИ, в 2013 году лишь 5 дел, возбужденных по 171 статье Уголовного кодекса Украины («Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов») дошло до суда. Среди них – дело, возбужденное по факту избиения журналистки «5-го канала» Ольги Сницарчук и фотокорреспондента газеты «КоммерсантЪ-Украина» Влада Соделя, наказание за которое стало самым строгим за всю историю применения 171 статьи УКУ («титушки» получили условные сроки и уплатили по несколько тысяч гривень компенсации).