В ПР надеются на компромисс при принятии бюджета

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Владимир Сальдо в эфире телеканала «Рада».

«Судя по количеству депутатов в парламентском большинстве, я на 80% уверен, что сегодня главный финансовый документ страны будет принят. В нем заложены основные направления развития государства, которые обеспечивают стабильность заработной платы бюджетникам, пенсий, социальных выплат. Другое дело, что госбюджет - это тот документ, который необходимо дорабатывать в течение года», - отметил Владимир Сальдо.

«Государственный бюджет следует принять, потому что он нужен в первую очередь людям. Каким бы ни был этот бюджет, он никогда не будет удовлетворять всех, всегда будет критика. Вот оппозиция его критикует, и это ее право. Оппозиция существует не для того, чтобы блокировать работу парламента, а чтобы обращать внимание на недостатки, отстаивать слабые позиции, в частности, в этом финансовом документе. У нас также есть вопросы к бюджету, дискутируем во время заседаний комитетов - это рабочий процесс. Поэтому я надеюсь, что парламентское большинство и оппозиция в таком же рабочем процессе найдут общий язык, после чего госбюджет-2014 будет принят», - подытожил он.