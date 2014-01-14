Ким Чен Ын доверил снабжение армии младшей сестре

Об этом пишет южнокорейская газета «Чосон ильбо», которая ссылается на источник в Северной Корее, сообщает Лента.ру.

По сведениям газеты, Ким Ё Чжон была назначена руководителем 54-го отдела Трудовой партии Кореи после казни своего дяди Чан Сон Тхэка, о которой стало известно 12 декабря. Считавшийся вторым лицом в государстве Чан Сон Тхэк предположительно курировал работу этого отдела.

Непосредственным руководителем органа, согласно более ранней публикации в «Чосон ильбо», был Чан Су Гиль (Jang Su-gil), которого публично казнили за финансовые хищения. О его казни газета сообщила также 12 декабря.

Ранее издание писало, что руководителем 54-го отдела Чан Су Гиля назначил именно Чан Сон Тхэк. Предположительно это произошло в 2010 году, когда дядю Ким Чен Ына назначили заместителем председателя Государственного комитета обороны (руководителем этого органа был Ким Чен Ир, а после Ким Чен Ын).

В полномочия 54-го отдела входит обеспечение армии электроэнергией, а также поставки военным угля, топлива, одежды и обслуживание их прочих материальных нужд. Помимо этого партийный орган владеет универмагами в Пхеньяне и Вонсане (портовый город на восточном побережье КНДР) и руководит сетью шахт (предположительно, угольных), электростанций, цементных заводов и поставщиков сельхозпродукции.

Изначально 54-й отдел контролировали сами военные. В ведение Трудовой партии его передали по инициативе Чан Сон Тхэка. Предположительно, это произошло в 2012 году, когда своего поста был лишен начальник Генерального штаба армии Ли Ён Хо. Про генерала писали, что причиной отставки стало его недовольство возможной передачей контроля над промышленностью от военных гражданским структурам правительства.

О самой Ким Ё Чжон, которой предстоит управлять активами 54-го отдела, известно немного. По данным The Sydney Morning Herald, она впервые появилась на публике в декабре 2011 года на похоронах Ким Чен Ира. Во время церемонии она стояла рядом с Ким Чен Ыном, из чего наблюдатели сделали вывод о ее высоком статусе.

Кроме того, как писала The Japan Times, после смерти отца Ким Ё Чжон поручили надзор за дочерью одной из японок, похищенных северокорейцами в 1977 году. По мнению экспертов, в будущем Пхеньян планирует использовать жизнь пленницы в качестве аргумента в переговорах с Токио.