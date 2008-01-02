В 2008-м минимальная зарплата опять ниже прожиточного минимума

Государственным бюджетом Украины на 2008 год с 1 января прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 592 грн. в месяц, минимальная зарплата – 515 грн.

Текст закона о госбуюджете-2008 опубликован в газете «Урядовий кур’єр».

При этом документом предусматривается увеличение размера прожиточного минимума с 1 апреля до 605 грн., с 1 июля – 607 грн., с 1 октября – 626 грн.; для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей до 6 лет: с 1 января – 526 грн., с 1 апреля – 538 грн., с 1 июля 540 грн., с 1 октября 557 грн.; трудоспособных лиц: с 1 января – 633 грн., с 1 апреля – 647 грн., с 1 июля – 649 грн., с 1 октября – 669 грн.; для лиц, которые утратили трудоспособность: с 1 января – 470 грн., с 1 апреля – 481 грн., с 1 июля - 482 грн., с 1 октября – 498 грн.

Госбюджетом на 2008 год также устанавливается минимальная заработная плата с 1 января 2008 года на уровне 515 грн., с 1 апреля – 525 грн., с 1 октября – 545 грн., с 1 декабря – 605 грн.