Минюст обнародовал данные госреестра коррупционеров

"Обнародованию на официальном веб-сайте подлежат сведения о лицах, которые привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, относительно которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения, начиная с 1 января 2014 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

С этой целью между Министерством юстиции Украины и Государственной судебной администрацией Украины согласован механизм оперативного обмена сведениями.

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Размещение (обновление) информации на веб-сайте осуществляется в течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующей информации в вышеупомянутый реестр.

Поиск информации о лице, которое привлечено к ответственности за совершение коррупционного правонарушения, осуществляется по фамилии, имени, отчеству такого лица.

Открытыми для бесплатного круглосуточного доступа являются такие сведения о лице, которое привлечено к ответственности за совершение коррупционного правонарушения:

– фамилия, имя, отчество, место работы, должность на время совершения коррупционного правонарушения;

– состав коррупционного правонарушения и вид наказания (взыскание);

– способ совершения дисциплинарного проступка и вид дисциплинарного взыскания.

Провести поиск информации о лице, которое привлечено к ответственности за совершение коррупционного правонарушения, можно по ссылке на соответствующем баннер, размещенный на сайте Министерства юстиции Украины (www.minjust.gov.ua), а также по электронному адресу (http://corrupt.informjust.ua).

Кроме того, получить информацию можно по ссылке на соответствующем баннере, который размещен на сайте Госинформюста (www.informjust.ua) в разделе "На нашем сайте"в рубрике "Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения".

Консультации относительно проведения поиска предоставляются по телефону 0800-508-584 (call-центр Госинформюст). Звонки в пределах Украины бесплатны.