На помощь заблокированному "Беркуту" едут автобусы с военными – очевидцы

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на очевидцев.

По их словам, автобусы замечены в районе м. Нивки.

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Как сообщал УНИАН, сегодня активисты пикетировали здание Киево-Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила двух народных депутатов - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика.

После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут” возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области, который сегодня вынес приговор ”васильковским террористам”, госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Автомайдановцы заблокировали три автобуса с «Беркутом» на проспекте Победы. Автобусы с бойцами спецподразделения ”Беркут” стоят у обочины дороги. С остальных трех сторон - их окружили около 10 автомобилей Автомайдана.

На место, где Автомайдановцы блокируют автобусы с бойцами спецподразделения «Беркут», прибыли несколько десятков молодых людей в масках и в защитной экипировке. При себе они также имеют деревянные палки.

Митингующие продолжают требовать от «беркутовцев», чтобы те показали свои лица.

Кроме того, участники Автомайдана «спустили» колеса в автобусах «Беркута».