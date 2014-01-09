В Винницкой области обезглавили памятник Ленину

Как сообщили УНИАН в Побережненском сельсовете, то, что памятник без головы заметили местные жители 26 декабря 2013 года, а саму голову нашли рядом. Кроме повреждения самого памятника постамент был расписан черной краской: "Серп и молот – смерть и голод", "Палач Украины", "Комуняку – на гілляку!", "Слава Украине".

О повреждении памятника секретарь сельсовета Вита Волошина сразу сообщила в милицию, где УНИАН подтвердили, что заявление было подано и по данному факту было возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 УКУ (хулиганство).

На сегодняшний день сотрудники милиции проводят следственные действия и расследуют обстоятельства преступления. Также стражи порядка работают над установлением неизвестных лиц, повредивших памятник.

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Памятник Ленину состоял на балансе сельсовета и поддерживался до этого случая в надлежащем состоянии. Секретарь Побережненского сельсовета отметила, что до тех пор пока проводится расследование, памятник будет на месте, но он не может постоянно находиться в таком состоянии (без головы – УНИАН), поэтому после завершения расследования будут приниматься решения о его дальнейшей судьбе. В то же время Волошина прибавила, что средств на ремонт памятника у сельсовета нет.