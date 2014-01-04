В Одесской области повалили на землю второй памятник Ленину

В Николаевском районе Одесской области неизвестные разрушили памятник Ленину.

Как сообщил УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сегодня утром в Николаевский райотдел милиции поступило сообщение от председателя Андреево-Ивановского сельсовета о том, что в ночь с 3 на 4 января в парке возле дома «Центра досуга» по улице Ленина неизвестные повредили памятник Ленину.

Монумент повален на землю, в результате падения скульптура переломилась на две части.

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Следствием Николаевского райотдела начато уголовное производство по ч.2 ст.298 УК Украины (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры), ответственность за которое предусмотрена в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря в районном центре Котовск Одесской области неизвестные разбили памятник Ленину, установленный возле клуба железнодорожников.