Жена Шумахера попросила прессу оставить в покое врачей и семью
14:17, 07 января 2014Политика
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Жена Михаэля Шумахера Коринна попросила прессу оставить в покое врачей и семью гонщика.
Міхаель Шумахер / Фото : svit24.net
"Для меня важно, чтобы вы перестали оказывать давление на врачей и они могли спокойно работать", - обратилась к журналистам Коринна Шумахер, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Она попросила прессу покинуть госпиталь Гренобля, где находится Шумахер.
Его состояние по-прежнему оценивается как критическое, он находится в состоянии искусственной комы.
Шумахер получил серьезную травму 29 декабря, катаясь на горных лыжах. Он упал и ударился головой о камень.
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