Жена Шумахера попросила прессу оставить в покое врачей и семью

"Для меня важно, чтобы вы перестали оказывать давление на врачей и они могли спокойно работать", - обратилась к журналистам Коринна Шумахер, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Она попросила прессу покинуть госпиталь Гренобля, где находится Шумахер.

Его состояние по-прежнему оценивается как критическое, он находится в состоянии искусственной комы.

Шумахер получил серьезную травму 29 декабря, катаясь на горных лыжах. Он упал и ударился головой о камень.